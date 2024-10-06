السليمانية تقرع ناقوس الخطر بارتفاع نسبة سرطان الثدي 15% وتوجه نداء للنساء

شفق نيوز/ أعلن مدير مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية، ياد النقشبندي، اليوم الأحد، عن زيادة بنسبة 15% في حالات الإصابة بسرطان الثدي خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالعام السابق.

وأوضح النقشبندي، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، أن المستشفى سجل 479 حالة إصابة جديدة حتى الآن، بزيادة قدرها 64 حالة عن العام الماضي، مما يعزز الحاجة إلى تكثيف حملات التوعية والتشخيص المبكر.

أسباب الزيادة وأهمية الفحص المبكر

وأشار النقشبندي إلى أن هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، من بينها التاريخ العائلي للمرض، عدم الإنجاب، التوقف المبكر عن الرضاعة الطبيعية، السمنة، وسوء التغذية.

وأكد، على أن التوعية حول الكشف المبكر أمر بالغ الأهمية، داعيًا النساء إلى إجراء الفحص الذاتي المنتظم، مع التركيز على الأعراض المبكرة مثل وجود كتلة في الثدي، تغيرات في مظهر الجلد، أو ظهور إفرازات غير طبيعية.

وأضاف النقشبندي أن اكتشاف الحالات في المراحل المبكرة (المرحلتين الأولى والثانية) يجعل العلاج أقل تكلفة وأكثر فعالية، في حين أن الحالات التي تُكتشف في مراحل متقدمة تتطلب تدخلات علاجية أكثر تعقيدًا وكلفة.

نسب الشفاء والمعايير العالمية

وفيما يتعلق بنتائج العلاج، أكد مدير مستشفى "هيوا" أن نسبة الشفاء من سرطان الثدي في المستشفى تتوافق مع المعايير العالمية، مشيرًا إلى أن نسبة إصابة الرجال بسرطان الثدي تقل عن 1%، حيث سجلت المستشفى حالة واحدة فقط لإصابة رجل بسرطان الثدي خلال السنوات الماضية.

حملة توعوية بالشراكة مع مجموعة فاروق

وفي إطار الجهود المبذولة لتعزيز الوعي حول سرطان الثدي، أطلقت مستشفى "هيوا" بالتعاون مع مجموعة فاروق حملة توعوية تهدف إلى دعم المصابين بالمرض وزيادة الوعي حول أهمية الوقاية والكشف المبكر.

وتتزامن هذه الحملة مع شهر أكتوبر، المعروف عالميًا بشهر التوعية بسرطان الثدي، والذي يُطلق عليه "أكتوبر الوردي".

و يُعد سرطان الثدي واحدًا من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء عالميًا، بما في ذلك العراق وإقليم كوردستان، وفقًا للإحصاءات العالمية، يتم تشخيص ملايين الحالات الجديدة كل عام، ويظل الكشف المبكر هو المفتاح الأهم في زيادة فرص الشفاء.

و تأسست مستشفى هيوا للأمراض السرطانية في السليمانية لتكون مركزًا رائدًا لعلاج ومكافحة السرطان في الإقليم، حيث تقدم خدمات متقدمة للمرضى مع مراعاة أعلى المعايير الطبية العالمية.

وعلى مدى السنوات الأخيرة، شهدت المستشفى زيادة ملحوظة في عدد حالات الإصابة بسرطان الثدي، مما دفعها إلى تكثيف جهودها التوعوية وتحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمرضى.

و شهر أكتوبر، المعروف عالميًا بشهر "أكتوبر الوردي"، هو فترة سنوية تخصص لزيادة الوعي حول سرطان الثدي، وضرورة الفحص المبكر الذي يسهم في تحسين نتائج العلاج. خلال هذا الشهر، تُطلق العديد من المؤسسات الصحية، بما في ذلك مستشفى "هيوا"، حملات توعية موجهة للنساء لتشجيعهن على الفحص الذاتي والفحوصات الدورية.

و تأتي هذه الحملات في وقت يزداد فيه التركيز على الوقاية والكشف المبكر، ولا سيما مع تزايد الحالات المسجلة مؤخرًا، ما يعزز الحاجة إلى استمرار التعاون بين المؤسسات الصحية والقطاع الخاص مثل مجموعة فاروق، لدعم جهود مكافحة هذا المرض الخطير.