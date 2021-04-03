السليمانية تقترب من افتتاح المستشفى الألماني لمصابي كورونا

شفق نيوز / أعلن رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية محمد هاشم العاني، يوم السبت، إنجاز نحو 80% من المستشفى الألماني في محافظة السليمانية والمخصص لعلاج المصابين بفيروس كورونا.

وجاء ذلك خلال لقاء العاني، محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومدير صحة السليمانية صباح هورامي، وتفقده انجاز المستشفى الجديد في المحافظة.

وقال العاني، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "خمسة مستشفيات تم تنفيذها من خلال صندوق إعمار العراق من المنحة الألمانية، وآخرها المستشفى الألماني في محافظة السليمانية ويسع لـ100 سرير، خُصص بمعالجة المصابين بفيروس كورونا، وهو على مواصفات مستشفيات عالمية متطورة".

وأضاف أن "انجاز العمل تم بحدود 80% والتخصيص المالي مليوني يورو، وسيكمل المشروع بأقرب وقت، وسيجهز بالمعدات الطبية في أقرب وقت، وهي خطوة لخدمة المواطن".

بدوره، أكد محافظ السليمانية هفال أبو بكر، أن "هذا المستشفى تم انجازه بالتعاون من وزارة الصحة الألمانية وفي خمس محافظات عراقية ومن ضمنها السليمانية ويتسع لـ100 سرير، وتم إنجاز 80% من العمل فيه حتى اللحظة".

ومن جانبه، أشار مدير صحة السليمانية صباح هورامي، إلى أن "العمل على إنجاز المستشفى سينتهي بصورة سريعة، وهو انجاز كبير لكونه يتزامن مع زيادة في أعداد الإصابات بكورونا".

وبين هورامي، أن "ما نريده هو أن يطبق الناس التعليمات الصحية لتجنب المرض وتجنب التجمعات"، مؤكدا أن "الإجراءات المتخذة حاليا لمصلحة المواطن ولتقليل أعداد الإصابات".