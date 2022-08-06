سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تفند إدعاءات اعتقال نواب وصحفيين بتظاهرات اليوم

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-08-06T19:51:46+0000
السليمانية تفند إدعاءات اعتقال نواب وصحفيين بتظاهرات اليوم

شفق نيوز/ فندت اللجنة الامنية في محافظة السليمانية، إدعاءات اعتقال نواب وصحفيين وناشطين مدنيين بالتظاهرات التي انطلقت عصر اليوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية في المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على السلم والأمن في إقليم كوردستان، وبعد نهاية أحداث عصر اليوم نعلن للجميع أن قوات الأمن لم تعتقل أي من أعضاء البرلمان أو الصحفيين".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، تظاهرة وسط المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في الآليات المتبعة في إدارة الحكم واعتماد النظام الديمقراطي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة دعا لها رئيس حركة الجديد شاسوار عبد الواحد عصر اليوم، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين في شارع "مولوي" الشهير وسط مدينة السليمانية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال حيث يتم اعتقال من يستخدمه هاتف فوراً.

وكشف مصدر في حراك الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد، مساء اليوم السبت، عن عدد نواب الحركة وناشطيها والصحفيين التابعين لمؤسساتها الإعلامية الذين اعتقلتهم القوات الأمنية في إقليم كوردستان، على خلفية التظاهرة الاحتجاجية.

related

قوات الأمن تفض إحتجاجات بالقوة وسط السليمانية

Date: 2020-12-03 10:05:36
قوات الأمن تفض إحتجاجات بالقوة وسط السليمانية

صور.. إخماد حريق في مقر للاتحاد الوطني في السليمانية ومحتجون يحطمون زجاج المبنى

Date: 2021-11-23 11:46:58
صور.. إخماد حريق في مقر للاتحاد الوطني في السليمانية ومحتجون يحطمون زجاج المبنى

صور .. انصار حراك "الجيل الجديد" يتظاهرون في السليمانية

Date: 2020-02-22 15:05:28
صور .. انصار حراك "الجيل الجديد" يتظاهرون في السليمانية

صور .. انطلاق تظاهرة ليلية وسط السليمانية

Date: 2020-05-03 23:23:12
صور .. انطلاق تظاهرة ليلية وسط السليمانية

صور .. أول تظاهرة منددة بتقليص الرواتب في اقليم كوردستان

Date: 2020-06-23 13:57:27
صور .. أول تظاهرة منددة بتقليص الرواتب في اقليم كوردستان

تظاهرات أمام مبنى الحكومة المحلية في السليمانية

Date: 2020-12-11 12:18:00
تظاهرات أمام مبنى الحكومة المحلية في السليمانية

لليوم الثاني .. إغلاق طريق حيوي في إقليم كوردستان إحتجاجا على أسعار البنزين

Date: 2021-10-21 07:26:50
لليوم الثاني .. إغلاق طريق حيوي في إقليم كوردستان إحتجاجا على أسعار البنزين

طلاب غاضبون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية

Date: 2022-06-02 19:57:53
طلاب غاضبون يقطعون طريقا رئيسيا في السليمانية