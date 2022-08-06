السليمانية تفند إدعاءات اعتقال نواب وصحفيين بتظاهرات اليوم

شفق نيوز/ فندت اللجنة الامنية في محافظة السليمانية، إدعاءات اعتقال نواب وصحفيين وناشطين مدنيين بالتظاهرات التي انطلقت عصر اليوم السبت.

وقالت اللجنة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الاجهزة الامنية في المحافظة اتخذت الإجراءات القانونية من أجل الحفاظ على السلم والأمن في إقليم كوردستان، وبعد نهاية أحداث عصر اليوم نعلن للجميع أن قوات الأمن لم تعتقل أي من أعضاء البرلمان أو الصحفيين".

وفي وقت سابق اليوم، انطلقت في السليمانية بإقليم كوردستان، تظاهرة وسط المحافظة تطالب بإجراء تغييرات في الآليات المتبعة في إدارة الحكم واعتماد النظام الديمقراطي.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن التظاهرة دعا لها رئيس حركة الجديد شاسوار عبد الواحد عصر اليوم، حيث تجمع العشرات من المتظاهرين في شارع "مولوي" الشهير وسط مدينة السليمانية، للمطالبة بتغيير نظام الحكم في إقليم كوردستان.

وقال مراسلنا إن القوات الأمنية قامت بتفريق المتظاهرين باستخدام الغاز المسيل للدموع، كما منعت وسائل الإعلام من الوصول إلى مكان التظاهرة، وكذلك منعت المواطنين من استخدام أجهزة الهاتف النقال حتى وإن كان لإجراء اتصال حيث يتم اعتقال من يستخدمه هاتف فوراً.

وكشف مصدر في حراك الجيل الجديد، برئاسة شاسوار عبد الواحد، مساء اليوم السبت، عن عدد نواب الحركة وناشطيها والصحفيين التابعين لمؤسساتها الإعلامية الذين اعتقلتهم القوات الأمنية في إقليم كوردستان، على خلفية التظاهرة الاحتجاجية.