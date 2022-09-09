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السليمانية تفك أزمة "مميتة" لمتقاعديها

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-09T08:16:33+0000
السليمانية تفك أزمة "مميتة" لمتقاعديها

شفق نيوز/ أفاد مصدر حكومي في محافظة السليمانية، يوم الجمعة، بتوزيع رواتب المتقاعدين في عدة منافذ خلال ستة أيام وضمن برنامج الكتروني.

قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن 86 ألف متقاعد في محافظة السليمانية سيتقاضون رواتبهم اضافة للمتقاعدين العسكريين، وستكون رواتب جميع المتقاعدين إلكترونيا ويمكن لأي موظف يتقاضى راتبه في أي مكان.

وقال المصدر: "من الآن فصاعدًا، سيُبذل كل جهد ممكن للمتقاعدين حتى لا يقفوا في الشمس والبرد والحرارة لاستلام رواتبهم وفي المكان المناسب ودون حشود وضغط".

وسبق أن شهدت السليمانية تسجيل عدة وفيات بصفوف المتقاعدين الذين ينتظرون في طوابير لساعات، للحصول على رواتبهم التقاعدية.

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