السليمانية.. تفكيك عصابة كانت تنوي تهريب كميات كبيرة من الحبوب الممنوعة لإيران

شفق نيوز / فككت شرطة سيد صادق بمحافظة السليمانية، ،اليوم الثلاثاء، عصابة مؤلفة من أربعة متهمين حاولوا إرسال كميات كبيرة من الحبوب الممنوعة إلى إيران.

وقالت مديرية شرطة محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنه، "بعد ورود معلومات تفيد بأن عدداً من المشتبه بهم لديهم حبوب ممنوعة يعتزمون تهريبها ، بدأت قوات الشرطة التحقيق بالأمر بعد صدور قرار القاضي".

وأضافت المديرية انه "تم إلقاء القبض على أربعة متهمين وضبطت بحوزتهم (463) كرتونة تحتوي على حبوب ممنوعة ، وقاموا بإخفائها في مستودع في ناحية زرايين في محاولة لتهريبها إلى إيران"، من دون تبيان تفاصيل أكثر عن نوعيتها.

وتابع البيان ان "المتهمين الاربعة جميعهم هم من القومية الكوردية".