السليمانية.. تفكيك شبكة للإتجار بالبشر خدعت خمس عائلات ببيع "كلى"

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأسايش في إقليم كوردستان، يوم الأربعاء، عن تفكيك شبكة متورطة في عمليات الإتجار بالبشر في محافظة السليمانية، بعد تحقيقات دقيقة أفضت إلى اعتقال عدد من المتهمين الذين استغلوا حاجة المواطنين وخدعوهم بعروض "وهمية" لبيع أعضائهم مقابل المال.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "عملية أمنية تمت بالتنسيق مع مديرية أسايش محافظة السليمانية، حيث تم إلقاء القبض على شبكة كانت تمارس الاحتيال على المواطنين من خلال بيع الكلى".

وأضافت المديرية أن "التحقيقات بدأت بعد ورود شكاوى من مواطنين، وبناءً على قرار قضائي، باشرت فرق التحقيق في أسايش الإقليم متابعة دقيقة وموسعة للملف، أسفرت عن اعتقال أربعة أشخاص بتاريخي 7 و8 أيار/مايو 2025 في مدينة السليمانية".

وأشارت إلى أن "المتهمين تمكنوا من الاحتيال على خمس عائلات واستولوا على مبلغ قدره 32 مليون دينار عراقي، عبر إيهام الضحايا بأنهم سيتلقون مقابلاً مالياً مقابل بيع أعضائهم، وتحديداً الكلى".

وبينت أنه "تم توقيف المتهمين وفق المادة 456 من قانون العقوبات العراقي، ولا تزال التحقيقات جارية في ملفاتهم لكشف كافة الملابسات والمتورطين المحتملين".

وأكدت المديرية، على مواصلة جهودها لـ"محاربة جميع أشكال الاتجار بالبشر"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة، وأن أمن المواطن وكرامته أولوية لا تهاون فيها".