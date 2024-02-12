السليمانية تفصح عن شروط توزيع الوحدات السكنية لذوي الاحتياجات الخاصة

شفق نيوز/ كشف رئيس اتحاد ذوي الاحتياجات الخاصة في السليمانية، سامان حسين، اليوم الاثنين، عن تفاصيل توزيع الوحدات السكنية على ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة.

وقال حسين، لوكالة أنباء شفق نيوز، إن هذا المشروع يعد الأول من نوعه في العراق وإقليم كوردستان، مضيفاً: حصلنا على 240 وحدة سكنية، سيتم توزيعها على المستحقين من ذوي الاحتياجات الخاصة وفقا للشروط المحددة.

وأضاف حسين، أن مدينة السليمانية تحتوي نحو 16 ألف مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرابة 5 آلاف منهم يحمل هوية الاتحاد، ومنذ أسبوع تم تسجيل أسماء 4 آلاف معوق يرغبون بالحصول على الوحدات السكنية، نسبة 98٪ منهم من المؤجرين.

وكشف حسين، أن سعر الوحدة السكنية 5 آلاف دولار، تدفع على شكل أقساط شهرية، بواقع 150 ألف دينار شهرياً، وستستمر عملية التسجيل لغاية 22 فبراير/ شباط الحالي، ثم سيتم إجراء قرعة علنية للمشمولين والمستوفين للشروط.

وأكد حسين، أنه يحق لكل المتقدمين التنافس للحصول على الوحدة السكنية، وفي حال اختياره تصبح الشقة ملكه، يمكنه تأجيرها أو بيعها أو السكن بها. متوقعاً ازدياد عدد المسجلين خلال الأيام المقبلة.

وأدت الحروب والمشاكل الأمنية التي شهدتها البلاد خلال العقدين الماضيين، إلى ارتفاع عدد ذوي الاحتياجات الخاصة، وسط مناشدات انسانية لرفع مستوى الاهتمام بهذه الشريحة.