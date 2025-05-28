السليمانية تفرض قيوداً على ذبح الأضاحي خلال العيد

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية السليمانية، يوم الأربعاء، عن اتخاذ إجراءات مشددة لتنظيم عملية بيع وذبح الأضاحي خلال عيد الأضحى، مؤكدة حصر هذه العمليات في الميدان المخصص للأضاحي والمجازر المعتمدة فقط، وذلك في إطار التدابير الوقائية لمنع تفشي الأمراض.

وأفاد آوات محمد، قائممقام السليمانية، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز ، أن السلطات المحلية قررت منع بيع وذبح الأضاحي خارج الميدان المخصص للأضاحي والمجازر الرسمية، مؤكدًا أن القرار يسري خلال جميع أيام عيد الأضحى.

وأوضح أن المجازر فقط هي المسموح لها بذبح الأضاحي، حيث تخضع اللحوم بعد الذبح لفحوصات بيطرية دقيقة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك، بينما يُمنع الذبح داخل الميدان أو أي موقع آخر غير مرخّص.

وبيّن أن هذا القرار يأتي انسجامًا مع الإجراءات الصحية والوقائية، وحرصًا على سلامة المواطنين، خصوصًا مع المخاوف من انتقال الأمراض عبر الذبح العشوائي في أماكن غير خاضعة للرقابة البيطرية والصحية.

وأضاف محمد أن لجانًا رقابية خاصة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، ستكثّف من جهودها خلال أيام العيد لمراقبة تنفيذ التعليمات، وفرض رقابة صارمة على المجازر وكافة المواقع التي يُحتمل أن تتم فيها عمليات بيع أو ذبح خارج الأطر القانونية.

وشدّد القائممقام على أن هذه الخطوات تأتي ضمن خطة متكاملة أُعدّت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان تنظيم الأوضاع خلال العيد، ومنع التجاوزات التي قد تُشكّل تهديدًا على الصحة العامة.