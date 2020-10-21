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السليمانية تفرض شروطا صارمة على مياه الشرب المعبأة بالقناني

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-21T10:47:41+0000
السليمانية تفرض شروطا صارمة على مياه الشرب المعبأة بالقناني

شفق نيوز/ أعلنت قائممقامية محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن تشكيل لجنة متخصصة للاشراف على عمل معامل تصنيع وتعبئة المياه الصالحة للشرب في المحافظة.

وقال قائممقام المحافظة آوات محمد في مؤتمر صحفي، ان القائممقامية عقدت اليوم اجتماعا لمتابعة كيفية انتاج، وتوزيع المياة المعبأة بقنانٍ، في المعامل الموجودة بالمحافظة والاطلاع على کیفیة التوزيع والتخزين والنقل، ولمعرفة مدى صلاحيتها للشرب.

ونوه الى تشكيل لجنة من مديرية الصحة العامة في المحافظة، ومن الجهات المختصة لتقديم تقرير مفصل عن المواد البلاستكية التي تُستخدم في تعبئة المياه وكيفية عمل المعامل المصنعة لمياه الشرب، مبينا انه يتحتم على اللجنة تقديم تقريرها خلال اسبوعين.

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