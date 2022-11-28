السليمانية تفرض تطبيق قوانين السلامة لتجنب الانفجارات الغازية

شفق نيوز/ طالب مجلس السليمانية، يوم الاثنين، الجهات ذات العلاقة في حكومة المحافظة المحلية، بتطبيق قوانين السلامة العراقية، للحفاظ على أرواح وممتلكات المواطنين.

وعقد مجلس المحافظة بوقت سابق من اليوم، اجتماعا موسعا بحضور محافظ السليمانية هفال أبو بكر، ومدير الدفاع المدني وهيئة الاستثمار ودائرة توزيع المشتقات النفطية، لبحث وضع ضوابط السلامة في المنازل على خلفية التفجير الذي حصل في منطقة كازيو الأسبوع الماضي.

وقال رئيس مجلس المحافظة ازاد حمه أمين، خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "المجلس وخلال الاجتماع الموسع طالب بتطبيق القوانين العراقية للسلامة والاهتمام بجودة الغاز الذي توفره للمواطنين وفي كل منطقة".

وأضاف أمين: "يجب تشكيل لجنة إدارية لفحص نظام الغاز على أن تقوم الحكومة بتزويدهم بالمعدات الحديثة ومهندسين لمتابعة الخدمة"، مشدداً على ضرورة "تشدد البلدية في منح إجازات البناء بما يلائم ومتطلبات السلامة".

من جانبه، أوضح مدير الدفاع المدني العميد ديار البراهيم، خلال المؤتمر الصحفي المشترك، أن "الحادث الذي وقع في منزل منطقة كازيو في السليمانية، كان السبب الرئيسي ورائه هو تسرب الغاز".

وأضاف البراهيم، أن "تم تشديد المتطلبات الخاصة بتركيب أنظمة التدفئة في المنازل من خلال الشركات المرخصة وسيتم تشديد المتطلبات على تلك الشركات".

ولقي أكثر من 20 شخصاً مصرعهم فيما أصيب 50 آخرون في انفجارين لشبكة الغاز في السليمانية ودهوك، خلال الأسبوع الماضي.