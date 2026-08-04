السليمانية تفتح تحقيقاً قضائياً في كسر غصن شجرة عمرها نحو 400 عام (صور)

شفق نيوز- السليمانية

باشرت السلطات المختصة في محافظة السليمانية، يوم الثلاثاء، تحقيقاً قضائياً بعد تعرض إحدى أقدم أشجار البلوط في ناحية عربت إلى الكسر، في حادث أثار اهتمام الجهات البيئية لما تمثله الشجرة من قيمة تاريخية وطبيعية.

وقالت مديرية الغابات والبيئة في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن شرطة الغابات والبيئة في ناحية عربت تلقت بلاغاً بشأن تعرض غصن من شجرة بلوط معمرة في قرية "داربەڕوو" للكسر، لتتخذ الجهات المعنية على الفور الإجراءات القانونية اللازمة لحماية هذا الإرث الطبيعي.

وأضافت أن الشجرة تُعد من الأشجار التراثية في المنطقة، ويُقدر عمرها بنحو 400 عام، وتشكل معلماً طبيعياً بارزاً لسكان القرية والمناطق المحيطة.

ووفقاً للبيان، أُبلغ قاضي التحقيق في قضاء شارزور بالحادثة، ووجّه بفتح تحقيق رسمي لكشف ملابساتها، مع التحفظ على الغصن المكسور بوصفه جزءاً من إجراءات التحقيق.

وأشارت المديرية إلى أن فرقها تواصل إجراء الكشف الميداني والتحقيق الفني لتحديد ما إذا كان كسر الغصن ناجماً عن عوامل طبيعية، مثل الرياح أو تقادم الشجرة، أم نتيجة تدخل بشري متعمد.

وأكدت أن فرقها المنتشرة في مختلف الأقسام والمراكز التابعة لها تواصل جهودها لحماية الغابات والأشجار المعمرة والتاريخية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي اعتداء يطال الثروة الطبيعية في الإقليم.