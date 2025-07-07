السليمانية تفتتح مشروعين إستراتيجيين لتقليل الزحام ودعم السياحة

شفق نيوز - السليمانية

شهدت محافظة السليمانية، يوم الاثنين، افتتاح مشروعين أحدهما خدمي والآخر سياحي.

وحضر الافتتاح نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان قوباد طالباني، ونائب رئيس الإقليم جعفر الشيخ مصطفى، ومحافظ السليمانية هفال أبو بكر، إلى جانب عدد من الشخصيات الإدارية والحكومية، وذلك ضمن جهود تعزيز البنى التحتية والخدمات العامة في المدينة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المشروع الأول تمثّل في افتتاح "نفق والي" الواقع على شارع هاواري الرئيسي وسط السليمانية، والذي نُفِّذ بإشراف مباشر من بلدية السليمانية وبالتعاون مع القطاع الخاص، بكلفة بلغت نحو 8 مليارات دينار عراقي.

ومن المتوقع أن يسهم النفق في تقليل الزحام المروري الخانق في مركز المدينة ومحيط جسر كوباني، ويُعدّ من أبرز المشاريع الخدمية التي تنفذ في إطار تحسين شبكة الطرق الحضرية داخل المدينة.

أما المشروع الثاني، بحسب المراسل، فهو مشروع "كورنيش دەروازە" السياحي الواقع على ضفاف نهر قلياسان، ويُشكّل إضافة نوعية للمرافق السياحية في المدينة، حيث يتيح للزوار والسكان المحليين قضاء أوقات مريحة وممتعة في أجواء طبيعية مفتوحة.

وتأتي هذه المشاريع ضمن رؤية حكومة الإقليم والإدارة المحلية للسليمانية في دعم المشاريع التنموية والخدمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويواكب التوسع العمراني والحضري المتسارع الذي تشهده المدينة في السنوات الأخيرة.