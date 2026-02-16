السليمانية تفتتح صالة جراحية لمرضى السرطان بـ"المجان"

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الاثنين، افتتاح صالة خاصة لإجراء العمليات الجراحية "مجاناً" لمرضى السرطان.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن صالة جراحة السرطان افتُتحت اليوم داخل مستشفى جمال أحمد علي، حيث ستُجرى فيها جميع أنواع العمليات الجراحية لمرضى السرطان دون مقابل.

وبينت أن الخطة تقضي بالاستمرار في إجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية الخاصة بمرضى السرطان، ولا سيما عمليات سرطان الثدي، ابتداءً من الأيام المقبلة وبشكل يومي ومنتظم.

وأكدت مديرية الصحة أن هذه الخطوة "تأتي في إطار دعم المرضى وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة".