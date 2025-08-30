السليمانية.. مشاهد وتفاصيل جديدة من تحطم مروحية إنقاذ في جبل أزمر

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت دائرة الطوارئ في السليمانية، اليوم السبت، تفاصيل حادث تحطم مروحية إنقاذ تابعة لمديرية مرور المحافظة أثناء محاولتها انتشال مركبة سقطت من مرتفع.

ومساء أمس الجمعة، أفاد مصدر محلي في السليمانية، لوكالة شفق نيوز بأن سائقاً فقد حياته جراء سقوط سيارته من جبل أزمر قرب ناحية هەڕووتە في مدينة السليمانية، فيما أصيب طاقم مروحية إنقاذ خلال محاولة انتشال جثة السائق.

وقال سامان نادر، مدير قسم الطوارئ في السليمانية، لمراسل وكالة شفق نيوز، إن "الحادث بدأ بسقوط عجلة من أعلى منحدر جبلي في السليمانية، ما أدى إلى وفاة سائقها في الحال".

وأضاف أن "الجهود المحلية حاولت إنقاذ المركبة، لكن مع تعذر ذلك جرى التنسيق مع مديرية مرور السليمانية لاستقدام طائرة هليكوبتر للمشاركة في عملية الإنقاذ".

وعن سبب سقوط الطائرة، أشار نادر إلى أن "خللاً فنياً أصابها أثناء العملية، أدى إلى سقوطها وإصابة طاقمها المكون من شخصين بجروح متفاوتة"، مبيناً أن "الحصيلة النهائية للحادث تمثلت بوفاة سائق المركبة وإصابة طاقم المروحية".