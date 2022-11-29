السليمانية.. تفاصيل احباط محاولة لتهريب مئات الاسلحة وكميات كبيرة من الاعتدة

شفق نيوز/ كشفت مديرية اسايش (امن) محافظة السليمانية في إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، تفاصيل إحباط عملية وصفتها بالكبيرة لتهريب الاسلحة والاعادة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في حملتين منفصلتين تمكنت قوات الاسايش من ضبط 600 قطعة سلاح من نوع كلاشنكوف ومسدس واكثر من 6000 اطلاقة، وكذلك تفاصيل محاولة كبيرة لتهريب الاسلحة في حدود السليمانية بهدف تصريفها بشكل غير قانوني.

واوضح البيان انه في يوم الخميس 24 /11/ 2022 في سيطرة السليمانية- عربت ان مشتبها به هرب من السيطرة اثناء التحقيقات معه وتنفيذ الاجراءات القانونية وبعد هروبه خرجت سيارته عن مسار الطريق وانقلبت فتم القاء القبض عليه وتبين انه يحمل في سيارته اكثر من 250 قطعة سلاح نوع مسدس.

واشار البيان الى انه بعد استحصال موافقة القاضي على القضية بدأت التحقيقات الدقيقة وتحصلت القوات الامنية على معلومات بوجود مجمع سري يحتوي على مئات الاسلحة والاف الاعتدة والمستلزمات والمواد الاحتياطية.

وأضاف البيان انه في عملية بالتعاون قوات اسايش غرب السليمانية في ناحية التكية التابعة لقضاء جمجمال وفي حقل للحيوانات تم ضبط حمل اخر من الاسلحة للمهرب نفسه ويضم اكثر من 300 قطعة سلاح من نوع الكلاشنكوفات والمسدسات و500 الف اطلاقة وعشرات الانواع من المستلزمات والمواد الاحتياطية المعدة للتصريف بشكل غير قانوني، لافتا الى انه تم توجيه القضية كلها الى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها.