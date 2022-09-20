السليمانية تغلق 7 مطاعم لعدم التزامها بالشروط والتعليمات

شفق نيوز/ اعلنت قائممقامية السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، إغلاق سبعة مطاعم في المدينة بسبب عدم التزامها بالشروط والتعليمات الصادرة عن لجانها.

وجاء في بيان للقائممقامية ورد لوكالة شفق نيوز، انه "بسبب عدم الالتزام بالشروط الصحية والبيطرية والتعليمات الأخرى للعمل، تم اغلاق سبع مطاعم في المدينة خلال الليلة الماضية".

واضاف ان "المطاعم التي تم إغلاقها هي على التوالي (دلين، نارين، دهوك، بغداد، كرنفال، هنولة ودلفين) وجميعها تقع في حي سرجنار بمحافظة السليمانية".

واوضح ان "اصحاب المطاعم المخالفة سيواجهون الإجراءات القانونية لأنهم في البداية يتم تنبيهه/ وإذا تكررت المخالفة يتم تغريمهم وفي الخطوة الثالثة يكتبون تعهدا بعدم تكرار المخالفة وفي المرحلة الرابعة سيقدمون الى المحاكم".

وختم البيان، بأن "أصحاب هذه المطاعم سبق وان كتبوا تعهدا بالالتزام بالشروط والتعليمات، الا انهم لم يلتزموا".