السليمانية تغلق شارعاً رئيسياً لاحتفالات رأس السنة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية مرور السليمانية، اليوم الاثنين، إغلاق جزء من شارع سالم الشهير في المحافظة بشكل جزئي ولمدة 3 ايام اعتباراً من 29 كانون الاول الجاري استعداداً لاحتفالات رأس السنة الميلادية، فيما لفتت إدارة المحافظة الى عدم إقامة احتفالات مركزية واقتصارها على مبادرات الأهالي.

وقالت مديرية مرور السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن المديرية اعدت خطة مرورية لأعياد رأس السنة الميلادية تتضمن اغلاق جميع الشوارع الجانبية، كما سيتم اغلاق شارع سالم من جسر خسروخال الى الحديقة العامة أمام السائقين اعتبارا من 29-31/12/2022 على أن يكون القطع بدءا من الساعة 1 ظهراً".

ويعد شارع سالم من أهم وأكبر الشوارع في مدينة السليمانية ويمثل معلماً مهماً من معالمها

وأضافت المديرية أن "هذا القرار سيتم تنفيذه من قبل اللجنة الأمنية في السليمانية وستقوم جميع القوى الأمنية بواجب حماية أرواح المواطنين في تلك الليلة".

من جهته لفت محافظ السليمانية هفال أبو بكر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز الى عدم إقامة احتفالات مركزية بسبب عدم تخصيص ميزانية لاحتفالات العام الجديد، فضلاً عن انفجار انظمة الغاز في السليمانية الذي قتل على أثرها 15 شخصا وانفجار يوم الجمعة الماضي في باريس".