السليمانية تغلق اماكن وتتلف 34 طنا من الاطعمة والأشربة المنتهية الصلاحية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام محافظة السليمانية آوات محمد يوم السبت عن إغلاق 34 مكانا وإتلاف 34 طنا من الأطعمة والأشربة المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك البشري، وحالة 5 ملفات إلى القضاء خلال الأيام العشرة الأوائل من شهر رمضان.

وقال محمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن القائممقامية أجرت 2814 زيارة خلال تلك الأيام سجلت خلالها 211 مخالفة.

وأضاف أن مجموع المخالفات ترتب عليها غرامات مالية بلغت 15 مليونا و625 الف دينار عراقي.

ونوه المسؤول المحلي إلى أنه بما يتعلق بالالتزام الإجراءات الصحية، والتدابير الوقائية في الأماكن العامة فإن القائممقامية سجلت 1.33% مخالفة، وهذا يثبت صحة التزام أغلب الأماكن بالتعليمات.