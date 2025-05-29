السليمانية "تغزو" أسواق العراق بـ650 مليون بيضة سنوياً وتصدّر 50% من إنتاجها

شفق نيوز/ تحولت السليمانية إلى مركز رئيسي لإنتاج البيض والدواجن في العراق، بفضل مشاريع متنامية في قطاع الثروة الحيوانية، حققت الاكتفاء الذاتي المحلي للمحافظة وأسهمت بشكل كبير في تغطية احتياجات باقي محافظات البلاد.

وأعلنت إدارة قضاء السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظة تمتلك 14 مشروعاً لإنتاج بيض المائدة بطاقة سنوية تبلغ 650 مليون بيضة، وهو رقم يضعها في مقدمة المحافظات العراقية في هذا القطاع.

وأوضحت الإدارة أن 50% من هذا الإنتاج يستهلك داخل أسواق السليمانية، في حين يتم تصدير النصف الآخر إلى أسواق إقليم كوردستان والمناطق الوسطى والجنوبية من العراق.

إلى جانب ذلك، تم الكشف عن وجود 7 مشاريع جديدة لإنتاج البيض في مراحلها النهائية، مما يُتوقع أن يرفع الطاقة الإنتاجية للمحافظة بنسبة ملحوظة خلال الفترة المقبلة.

وفي مجال تربية الدواجن، أشار البيان إلى وجود 12 مشروعاً لتفريخ الصيصان في السليمانية، تُزود بدورها 620 حقلاً مرخصاً لتربية الدجاج ضمن حدود المحافظة.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية لهذه الحقول 350 طناً من لحم الدجاج، يُستهلك منها 150 طناً يومياً في أسواق السليمانية، بينما يُصدّر 60% من الكمية المتبقية إلى المحافظات الأخرى في وسط وجنوب العراق.