سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تعيد تنظيم استخدام طائرات "درون" وتدعو اصحابها لتسجيلها لدى الاسايش

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-01T18:55:08+0000
السليمانية تعيد تنظيم استخدام طائرات "درون" وتدعو اصحابها لتسجيلها لدى الاسايش

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعادة تنظيم إجازات إستخدام الطائرات من دون طيار "درون" في حدود المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع اصحاب طائرات "درون" في حدود محافظة السليمانية مراجعة المديرية لتسجيل طائراتهم وتزويدهم بالتعليمات الخاصة بإجراءات استخدامها.

وحذرت من ان الذين ليست لديهم اجازة الاستخدام سيواجهون عقوبات قانونية وتصادر اجهزتهم.

وعبر البيان عن الشكر والتقدير لسكنة محافظة السليمانية الذين كانوا متعاونين دوما في تزويد المديرية بالمعلومات لحماية الامن والاستقرار.

related

السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

Date: 2020-02-22 19:34:43
السليمانية تتابع بيع أقنعة الوقاية وتحذر من رفع الأسعار

السليمانية: 13% من السكان تلقوا لقاح كورونا وهذه النسبة ضئيلة جداً

Date: 2021-11-04 07:44:03
السليمانية: 13% من السكان تلقوا لقاح كورونا وهذه النسبة ضئيلة جداً

من اجل مبلغ زهيد .. شخص يقتل عامل محطة وقود بالسليمانية والسلطات تعتقله (صور)

Date: 2019-08-19 08:08:22
من اجل مبلغ زهيد .. شخص يقتل عامل محطة وقود بالسليمانية والسلطات تعتقله (صور)

وزارة المالية تنأى بنفسها عن أزمة مستشفى السرطان في السليمانية

Date: 2021-06-20 10:03:42
وزارة المالية تنأى بنفسها عن أزمة مستشفى السرطان في السليمانية

بالأسماء والتفاصيل.. اعتقال 17 إرهابيا في السليمانية خططوا لعمليات اغتيال

Date: 2022-08-23 17:46:26
بالأسماء والتفاصيل.. اعتقال 17 إرهابيا في السليمانية خططوا لعمليات اغتيال

تعافي مصاب بكورونا في السليمانية والعدد يصل الى 96

Date: 2020-04-12 14:34:04
تعافي مصاب بكورونا في السليمانية والعدد يصل الى 96

السليمانية تدق ناقوس الخطر وتحذر من عطش يتربص بالمحافظة

Date: 2021-04-21 12:25:39
السليمانية تدق ناقوس الخطر وتحذر من عطش يتربص بالمحافظة

الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية

Date: 2021-12-08 10:33:44
الطلبة يعاودون قطع الطرق في مدينة السليمانية