السليمانية تعيد تنظيم استخدام طائرات "درون" وتدعو اصحابها لتسجيلها لدى الاسايش

شفق نيوز/ اعلنت مديرية اسايش (امن) السليمانية باقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن اعادة تنظيم إجازات إستخدام الطائرات من دون طيار "درون" في حدود المحافظة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انها تبلغ جميع اصحاب طائرات "درون" في حدود محافظة السليمانية مراجعة المديرية لتسجيل طائراتهم وتزويدهم بالتعليمات الخاصة بإجراءات استخدامها.

وحذرت من ان الذين ليست لديهم اجازة الاستخدام سيواجهون عقوبات قانونية وتصادر اجهزتهم.

وعبر البيان عن الشكر والتقدير لسكنة محافظة السليمانية الذين كانوا متعاونين دوما في تزويد المديرية بالمعلومات لحماية الامن والاستقرار.