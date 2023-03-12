السليمانية تعول على "الاقتصاد الاخضر" وتحتضن الملتقى السياحي الثاني (صور)

شفق نيوز/ احتضنت مدينة السليمانية في اقليم كوردستان، يوم الأحد، فعاليات ملتقى "نيركز" السياحي الثاني، لتشجيع وتطوير هذا القطاع.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، ان الملتقى انطلق بإشراف مديرية السياحة العامة في السليمانية والهيئة العامة للسياحة في اقليم كوردستان، وبحضور رئيسة هيئة السياحة في إقليم كردستان أمل جلال، ومحافظ السليمانية هفال ابو بكر، وعدداً من ممثلي الشركات السياحية في العراق.

وقال محافظ السليمانية، هفال ابو بكر، في كلمة له ان "احد اهم ركائز عمل حكومة إقليم كوردستان هو تطوير القطاع السياحي والارتكاز عليه"، مؤكدا ان "الاقليم بصورة عامة والسليمانية على وجه الخصوص تعول على الاقتصاد الأخضر".

واضاف ان "إدارة السليمانية تثمن عاليا دور المديرية العامة للسياحة في المحافظة ودعم هيئة السياحة في اقليم كوردستان لها وما أنجزته خلال الفترة الماضية في جذب السياح للمحافظة".

وبين أبو بكر أن "إدارة المحافظة ستكون داعمة للجهات التي تعمل على تنشيط الواقع السياحي في المحافظة خصوصا وان المحافظة تمتلك مستلزمات إنجاح السياحة كافة، والمتمثلة بالأمان وتقبل المجتمع وتوفر الأماكن السياحية".

وأكد محافظ السليمانية أن "انضاج العملية السياحية لا يتطلب فقط مجيء السياح للمحافظة بل هو يتطلب تبادل المعارف والخبرات بين الفرق السياحية وتنظم رحلات سياحية من السليمانية باتجاه مناطق أخرى".