السليمانية.. تعليق إنتاج حقل "كورمور" يفاقم أزمة غاز المنازل ويرفع الأسعار

شفق نيوز- السليمانية

كشف ممثل وكلاء بيع الغاز في محافظة السليمانية، كوچر طاهر، يوم السبت، عن تفاقم أزمة غاز المنازل في المحافظة، عازياً ذلك إلى توقف الإنتاج بشكل شبه كامل من حقول كورمور، ما أدى إلى تراجع كبير في المعروض مقابل الطلب.

وقال طاهر، لوكالة شفق نيوز، إن "الإنتاج المحلي لغاز المنازل انخفض منذ اندلاع الحرب ولغاية الآن، الأمر الذي تسبب بعدم توازن بين حجم الطلب والكميات المتوفرة في الأسواق".

وأضاف أن "محافظة السليمانية كانت تحتاج في الأيام الاعتيادية إلى نحو 250 ألف طن من غاز المنازل، إلا أن الكميات المتوفرة حالياً لا تصل إلى نصف هذا الرقم، نتيجة توقف إنتاج حقل كورمور الذي كان يغطي احتياجات عموم مناطق إقليم كوردستان".

وأشار إلى أن "الطلب على الغاز يرتفع في مثل هذه الأيام بسبب موجة البرد، إذ تحتاج المحافظة إلى ما بين 13 ألفاً إلى 15 ألف أسطوانة غاز يومياً، إلا أن هذه الكميات غير متوفرة بشكل كافٍ للمواطنين".

وبيّن طاهر أن "حكومة بغداد كانت في فترات سابقة ترسل كميات من الغاز لسد النقص عند توقف إنتاج كورمور، إلا أنها لم ترسل أي كميات منذ اندلاع الحرب وحتى الآن، بحسب المعلومات المتوفرة"، داعياً إلى "تدخل حكومي عاجل لمعالجة الأزمة".

وفي السياق، أفاد مراسل شفق نيوز بأن بعض المواطنين باتوا يلجؤون إلى شراء الغاز من بعض محطات الوقود، حيث يصل سعر تعبئة الأسطوانة الواحدة إلى نحو 25 ألف دينار، الأمر الذي ألحق أضراراً كبيرة بالوضع المعيشي للأسر.

من جانبه، قال المواطن هاوري بيشرو، لمراسل الوكالة، إن "هذه الأزمة، إلى جانب الأزمات الأخرى، انعكست سلباً على واقعنا الاقتصادي، خاصة أننا لم نتقاضَ رواتبنا كاملة خلال العام الماضي".

وأضاف أن "الأزمة تزامنت مع موسم شهد مناسبات مهمة مثل شهر رمضان وأعياد الفطر والنوروز، ما يزيد من الأعباء على المواطنين، في ظل ارتفاع سعر أسطوانة الغاز إلى 25 ألف دينار، وهو مبلغ مرهق يفوق قدرة الكثير من العائلات".

وتساءل بيشرو عن أسباب استمرار الأزمة قائلاً: "كيف لبلد مثل العراق، وهو من الدول المنتجة للنفط ومشتقاته، أن يعاني مواطنوه من أزمة غاز المنازل؟"، مطالباً الجهات المعنية باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة النقص وضبط الأسعار.

يُذكر أن عدد وكلاء الغاز في محافظة السليمانية يتراوح بين 180 إلى 200 وكيل، موزعين في عموم مناطق المحافظة.