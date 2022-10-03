السليمانية تعلن نقصاً بالمختبرات الصحية والمستلزمات والأدوية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الإثنين، عن نقص بالمستلزمات الطبية والمختبرات الصحية بسبب قلة التخصيصات المالية.

وقال نائب المدير العام لمديرية الصحة في السليمانية هيرش سالم، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الفحوصات لا تجرى في المستشفيات والمختبرات المركزية"، موضحاً أن "المختبر المركزي في السليمانية يمكنه ان يعمل بنسبة 25٪ من طاقته".

وأضاف، "منذ بداية هذا العام، كان هناك نقص في الأدوية في مستشفيات السليمانية، اضافة الى نقص المستلزمات الطبية لإجراء الفحوصات للمرضى".

وتابع سالم، أن "المشكلة تكمن في المال"، لافتا الى أن "الشركات المجهزة للادوية والمستلزمات الطبية تخشى عدم استلام أموالها مقابل إحضار المستلزمات الطبية".

وأوضح "اما إذا تأكدت الشركات من استلام أموالها من البنك، ستوفر المستلزمات الطبية لمديرية الصحة في السليمانية".