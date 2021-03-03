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السليمانية تعلن نسبتها من اللقاح المضاد لكورونا وكيفية توزيعه

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-03T09:30:12+0000
السليمانية تعلن نسبتها من اللقاح المضاد لكورونا وكيفية توزيعه

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عدد الجرعات التي ستحصل عليها من اللقاح المضاد لفيروس كورونا من ضمن 50 ألف جرعة منحتها الصين للعراق.

وقال نائب مدير صحة السليمانية عبدالله سنكاوي لوكالة شفق نيوز، إن "خمسة آلاف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا وصلت إلى إقليم كوردستان، وستقسم على 3 محافظات في الاقليم هي (أربيل والسليمانية ودهوك) وستكون نسبة السليمانية منها بحدود 43% أي بحدود ألفي جرعة".

من جانبه قال محافظ السليمانية هفال ابو بكر لوكالة شفق نيوز، إن "الوجبة الاولى من لقاح سينوفارم الصيني وصلت أمس ليلا الى مطار اربيل وسيكون التوزيع حسب النسب السكانية، وستورد منه ألفي لقاح الى السليمانية"

وأوضح أنه "سيتم توزيعها على الخط الاول من الاطباء في المؤسسات الطبية التي تعالج مرضى الكورونا وبعدها المعلمين والمدرسين باعمار 55 سنة فما فوق".

وزودت الصين أمس العراق بـ50 الف جرعة من لقاح سينوفارم كمنحة للبلاد.

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