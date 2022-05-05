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السليمانية تعلن نجاح خطتها الامنية لعطلة عيد الفطر من دون وقوع حوادث

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-05-05T13:47:47+0000
السليمانية تعلن نجاح خطتها الامنية لعطلة عيد الفطر من دون وقوع حوادث

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية باقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن نجاح خطتها الامنية لايام عطلة عيد الفطر، مؤكدة عدم وقوع أية حوادث تذكر.

وجاء في بيان للإعلام والعلاقات في المديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه استنادا على الخطة الأمنية بإشراف المحافظ لايام عطلة عيد الفطر فإنه لم تقع أية حوادث تذكر في السليمانية، معلنا نجاح الخطة بشكل كامل.

واشار البيان الى انه على الرغم من وفود اعداد كبيرة من السياح الى حدود محافظة السليمانية اذ بلغت بحسب احصاءات مديرية السياحة في المحافظة اكثر من 30 الفا زاروا السليمانية في ايام العيد، بيد ان الخطة الامنية التي تمت صياغتها لهذه الايام نجحت بشكل تام و بالتعاون مع الاجهزة الامنية لم تقع اية حوادث تذكر.

وعبر البيان عن الشكر للمواطنين الذين كانوا داعمين ومتعاونين لقوات الشرطة والقوى الامنية الاخرى لحماية الوضع الامني واستقرار المدينة.

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