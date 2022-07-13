السليمانية تعلن نجاح خطتها الامنية الخاصة بعيد الاضحى

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية نجاح خططها الامنية الخاصة بعيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة سركوت أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه لحماية ممتلكات المواطنين وسلامة المدينة والسياح والوافدين إليها، تم تنفيذ الخطة الخاصة بعيد الاضحى بشكل جيد ولم تقع حوادث غير مرغوب فيها خلال أيام العيد.

وعن بيع الألعاب النارية والتي تتسبب بإصابات عادة بين الأطفال، قال أحمد "خلال العيد الحالي والمنصرم، تلقينا وعدًا من أصحاب المتاجر بعدم شراء وبيع الالعاب النارية، ولحسن الحظ شعروا بالمسؤولية، مؤكدا أنه في حال ورود اي معلومات عن بيع الألعاب النارية وأسلحة الاطفال فستتوجه المفارز الامنية لالقاء القبض على المخالفين.