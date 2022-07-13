سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

السليمانية تعلن نجاح خطتها الامنية الخاصة بعيد الاضحى

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-07-13T08:16:00+0000
السليمانية تعلن نجاح خطتها الامنية الخاصة بعيد الاضحى

شفق نيوز/ اعلنت شرطة محافظة السليمانية نجاح خططها الامنية الخاصة بعيد الاضحى.

وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة سركوت أحمد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه لحماية ممتلكات المواطنين وسلامة المدينة والسياح والوافدين إليها، تم تنفيذ الخطة الخاصة بعيد الاضحى بشكل جيد ولم تقع حوادث غير مرغوب فيها خلال أيام العيد.

وعن بيع الألعاب النارية والتي تتسبب بإصابات عادة بين الأطفال، قال أحمد "خلال العيد الحالي والمنصرم، تلقينا وعدًا من أصحاب المتاجر بعدم شراء وبيع الالعاب النارية، ولحسن الحظ شعروا بالمسؤولية، مؤكدا أنه في حال ورود اي معلومات عن بيع الألعاب النارية وأسلحة الاطفال فستتوجه المفارز الامنية لالقاء القبض على المخالفين.

related

كورونا.. السليمانية تصدر إجراءات العيد بينها منع دخول السياح

Date: 2020-07-27 15:34:36
كورونا.. السليمانية تصدر إجراءات العيد بينها منع دخول السياح

بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

Date: 2022-01-26 10:17:50
بعد مضي 40 يوماً .. السلطات بالسليمانية تخفق بالقبض على قتلة ضابط

رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

Date: 2021-04-24 15:05:03
رغم كورونا والضغوط الاقتصادية.. شهر رمضان ينشّط أسواق السليمانية

السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

Date: 2022-07-03 10:44:08
السليمانية.. الدفاع المدني يعلن تفاصيل "انفجار الكافتريا" ويسجل 5 إصابات

صور .. العثور على 60 كغم من الذهب داخل عجلة مدمرة بحادث في السليمانية

Date: 2020-06-21 18:46:57
صور .. العثور على 60 كغم من الذهب داخل عجلة مدمرة بحادث في السليمانية

بعد وفاة زوجته.. كاظم الساهر يزور السليمانية لتقديم الشكر

Date: 2022-03-19 10:06:50
بعد وفاة زوجته.. كاظم الساهر يزور السليمانية لتقديم الشكر

هزة أرضية تضرب "بينجوين" في السليمانية والسكان يستشعرون قوتها

Date: 2021-06-04 09:13:12
هزة أرضية تضرب "بينجوين" في السليمانية والسكان يستشعرون قوتها

صور.. مُسنّة في السليمانية تتوصل لعلاج مرضها بنفسها

Date: 2021-10-23 08:27:58
صور.. مُسنّة في السليمانية تتوصل لعلاج مرضها بنفسها