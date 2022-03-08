السليمانية تعلن معرضاً للأغذية وبأسعار مدعومة

شفق نيوز/ بالتزامن مع موجة ارتفاع الأسعار، تستعد غرفة تجارة السليمانية بالتعاون مع مديرية المعارض الدولية في السليمانية اطلاق معرض غذائي في المحافظة.

وقال رئيس غرفة تجارة السليمانية سيروان محمد خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز اليوم الثلاثاء "انه بهدف دعم المنتجات المحلية وتقليل الأعباء على المواطنين خلال موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية تقرر افتتاح معرض غذائي في السليمانية يوم الحادي عشر من شهر آذار الجاري.

واكد سيروان أن المعرض ستشارك به مئات الشركات المحلية والعالمية وستقدم معروضاتها من المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة يمكن أن تسهم في خفض أسعار السلع في الأسواق وكذلك ستساعد العائلة العراقية للاستعداد لشهر رمضان.

واشار أن المعرض سيستمر لمدة عشرة أيام على أرض المعرض الدولي في طاسلوجة.