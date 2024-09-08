السليمانية تعلن قرب تنفيذ مشروع "تاكسي ميتر".. هذه تفاصيله الكاملة

شفق نيوز/ أعلن رئيس نقابة السائقين في السليمانية، يوم الأحد، قرب تنفيذ مشروع "تاكسي ميتر" لسيارات الأجرة.

وأوضح رئيس النقابة آزاد احمد في حديث لوكالة شفق نيوز، أن "العمل جارٍ لتجهيز جميع سيارات الأجرة بهذا النظام، والذي سيُطبق في مرحلته الأولى بشكل اختياري ويستهدف سيارات الأجرة في المدن، وسيتم تنفيذ المشروع من قبل القطاع الخاص".

وأشار أحمد إلى أن "الهدف من المشروع هو تنظيم تسعيرات النقل وجمع كافة المعلومات المتعلقة برحلات التاكسي، حيث ستُزود السيارات بجهاز يوضع على لوحة القيادة يقوم بتسجيل جميع البيانات المتعلقة بالرحلة".

ومشروع "تاكسي ميتر" في السليمانية يهدف إلى تحسين قطاع النقل العام عبر تزويد سيارات الأجرة بعدادات إلكترونية لاحتساب الأجرة بناءً على المسافة والوقت المقطوعين.

وهذه الخطوة تأتي في إطار تنظيم هذا القطاع والحد من حالات التلاعب بالأسعار من قبل بعض سائقي الأجرة.

وسيتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع الحكومة المحلية في السليمانية، ويشمل أيضاً إدخال تطبيقات ذكية يمكن للركاب استخدامها لحجز سيارات الأجرة وتتبع مسارها ومعرفة التكلفة المتوقعة مسبقاً.

وأفاد المدير العام للنقل في أربيل، المهندس عبد الخالق علي، في وقت سابق بأن وزارة النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان تعمل على التوصل إلى اتفاق مع شركتين، لتوريد أجهزة (تاكسي ميتر) إلى الإقليم.

وأوضح عبد الخالق على خلال تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز أن رئيس حكومة إقليم كوردستان كلف وزارتهم، خلال زيارته إليها العام الماضي، بتركيب عدادات (تاكسي ميتر) على تكاسي الأجرة في الإقليم.

وعدادات التاكسي، أو تاكسي ميتر، هي أجهزة تُستخدم لقياس المسافة التي قطعها التكسي ولحساب الأجرة بناءً على المسافة أو الوقت.

ويكون تاكسي ميتر مزوداً عادةً بشاشة تعرض الأجرة الحالية، ويعمل بناءً على عدة معايير مثل المسافة المقطوعة، وقت الانتظار، والأوقات المختلفة في اليوم (مثل الأجرة الليلية أو في أوقات الذروة).