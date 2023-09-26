السليمانية تعلن عن تراجع الإصابات بالكوليرا وإضراب الكوادر الصحية مستمر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية صحة السليمانية، يوم الثلاثاء، عن تراجع الإصابات بالكوليرا بعد تسجيل أكثر من 150 إصابة مؤكدة، مشيرة إلى استمرار إضراب بعض الكوادر الصحية عن الدوام الرسمي.

وقال نائب مدير عام الصحة هيرش سليم، لوكالة شفق نيوز، إن "الإصابات بوباء كوليرا تراجعت هذه الأيام بسبب انخفاض درجات الحرارة والتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية وتوفير المياه الصالحة للشرب".

وأضاف "لغاية الآن تم تسجيل 150 إصابة مؤكدة ولم يتم تسجيل أي حالة وفاة"، مشيراً إلى أن "الحالات الحقيقية تفوق هذا العدد بسبب أن البعض قد لا يعلم أنه مصاب بالمرض ولم يراجع المراكز الصحية، إضافة إلى إضراب الكوادر الصحية الذي حصل في المراكز الصحية والتي جعلت المواطنين لا يراجعونها".

وحول استمرار إضراب الكوادر الصحية بعد توزيع رواتب شهر تموز/ يوليو الماضي يوم أمس، أكد نائب مدير عام صحة السليمانية، أن "إضراب بعض الكوادر مستمر لغاية الآن لكون الإضراب بالأساس على تأخير صرف الراتب لشهرين وهذه المشكلة ما زالت قائمة فحكومة إقليم كوردستان لغاية الآن مدانة براتبين".

وأكد أن "إضراب الكوادر الصحية في أغلب المؤسسات أثر بشكل كبير على حياة وصحة المواطنين حتى أقسام الطوارئ في أطراف المدينة أعلنت الإضراب، وهذا له انعكاساته يجب أن تتحمله الحكومة بسبب تخلفها عن دفع حقوق الموظفين".

وبين أن "الإضراب عن المراكز الطارئة هو أمر غير جيد على الرغم من استمرار العمل في الأقسام الطارئة ومستشفى (هيوا) ومستشفى الحروق وقسم خدج الأطفال لغاية الآن".

وعن محاسبة الموظفين المضربين عن العمل، أوضح سليم أنه "لغاية الآن لم يصدر أي أمر بمحاسبة من أضربوا عن الدوام لأن المنطق يقول إن الموظف عليه واجبات وله حقوق وفي حال تخلفت الحكومة عن صرف حقوقه فكيف لها أن تحاسبه، لكن لا نعرف إذا ما أصدرت وزارة الصحة أو مجلس الوزراء قراراً بخصوص هذا الشيء".