السليمانية تعلن سقوط ضحيتين وإصابة اثنين آخرين بقصف بينجوين

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر، يوم الأحد، أن أربعة أشخاص سقطوا بين ضحية وجريح الحصيلة الأولية للقصف الذي استهدف مساء أمس قرى في قضاء بينجوين.

أعلن عن ذلك أبو بكر خلال تلقيه اتصال هاتفي من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني جرت فيه مناقشة القصف الذي استهدف بينجوين مساء السبت.

وذكر بيان صادر عن مكتب المحافظ ورد لوكالة شفق نيوز، أن مسرور بارزاني أعرب عن أمله في أن تنتهي هذه الحوادث وعدم وقوع ضحايا متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وشكر محافظ السليمانية رئيس حكومة إقليم كردستان على اهتمامه واستجابته السريعة وأعرب عن قلقه هو وقائممقام قضاء بينجوين وأهالي المنطقة من هذه الاعتداءات.

وقال أبو بكر "آمل أن تنتهي هذه الهجمات ويبقى مواطنو المنطقة بعيدًا عن الصراعات، خاصة أولئك الذين يعملون حاليًا في الزراعة ويمارسون حياتهم الطبيعية".

كما أشار إلى انه بحسب التحقيقات الأولية ، نتيجة القصف ؛ أُستشهد شخصان وجرح اثنان آخران.

وكان مصدر امني قد افاد مساء امس السبت، عن استهداف ثلاث قرى تابعة لقضاء بينجوين.

وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن نفسه لوكالة شفق نيوز؛ أن القرى الثلاث "كاني ميران و سالياوه و ورياوه" تعرضت إلى قصف بطائرة مسيرة مساء أمس وأدى إلى إصابة عدد من المواطنين.

واضاف ان سيارة تم استهدافها كذلك بالعملية ومن المتوقع وقع جرحى وضحايا في داخلها، مشيرا إلى أن السيارة المستهدفة يتوقع انها تعود لعناصر من حزب العمال الكوردستاني.