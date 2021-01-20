السليمانية تعلن خلو ثاني مستشفى مخصصة لكورونا من المرضى

شفق نيوز/ أعلنت المديرية العامة لمديرية صحة محافظة السليمانية بإقليم كوردستان، يوم الاربعاء، عن خلو ثاني مستشفى مخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا من المرضى، مشددة على أن الوقاية تعجل بالسيطرة على تفشي الوباء.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن مستشفى "آسا" المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا بات خالياً من المرضى، وذلك بعد مدة قصيرة من خلو مستشفى "الشهيد طاهر والي بك" المخصص لكورونا من المصابين.

وبينت أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت دخول 3 مصابين بكورونا إلى المستشفيات، وتعافي 5 مرضى من الفيروس، مشيرة إلى أن 24 مصاباً فقط يخضعون للعناية الطبية نظراً لحاجتهم إلى الأوكسجين.

وأضافت المديرية أن 8 مرضى يخضعون للعناية المركزة، و5 آخرين تحت جهاز (cpap)، مبينة أنه تم تسجيل حالتي وفاة فقط.

وشددت المديرية على أن الوقاية واستعمال الكمامات "سيتم الانتصار على فيروس كورونا".