السليمانية تعلن خلوها من الحمى النزفية

شفق نيوز/ أعلنت محافظة السليمانية، يوم الجمعة، خلوها من مرض الحمى النزفية.

وقال مدير عام صحة السليمانية صباح هورامي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المحافظة تخلو لغاية الآن من أية إصابة بالحمى النزفية ، مؤكدا أن "الحالة بدأت بالظهور في أربيل لكن لغاية الآن لم تسجل اي إصابة".

واضاف ان "مديرية صحة محافظة السليمانية والكوادر الصحية اتخذت كافة الاستعدادات لمواجهة المرض في حال انتشاره".

وطلب مدير عام صحة السليمانية من تجار الماشية مراعاة الأوضاع الصحية للمواطنين".

وأعلنت مديرية صحة أربيل، يوم الأربعاء الماضي الموافق 31 أيار 2023 المنصرم ، وفاة أحد المرضى المصابين بالحمى النزفية.

وأفادت المديرية في بيان، إن مريضاً يبلغ من العمر 19 عاماً راجع المستشفى قبل يومين من الآن وتم أخذ عينة منه بغرض الفحص في مختبرات صحة أربيل وتم إرسال العينة إلى بغداد بغرض التأكد.

وأضافت أن المريض فارق الحياة يوم الأربعاء، قبل ظهور نتيجة الفحص من بغداد. وأعلنت وزارة الصحة العراقية في 13 أيار المنصرم، أن إصابات الحمى النزفية في البلاد بلغت 95 حالةً من بينها 13 وفاةً منذ بداية العام 2023، بعدما كان المرض وصل إلى أعلى مستويات انتشاره في العام 2022.

ويعدّ مربو الماشية والعاملون في مجال الجزارة، وفقا لوزارة الصحة، الأكثر عرضة للإصابة بالمرض.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن انتقال حمى القرم- الكونغو النزفية إلى البشر يحدث "إما عن طريق لدغات القراد أو بملامسة دم أو أنسجة الحيوانات المصابة خلال الذبح أو بعده مباشرة".