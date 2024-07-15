السليمانية تعلن حصيلة الحرائق خلال 6 أشهر

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في السليمانية، يوم الإثنين، حصيلة حرائق طالت مساحات وأراض زراعية في المحافظة خلال الـ6 أشهر الماضية.

وقال المتحدث الرسمي باسم المديرية العميد هيمن گمرخان، لوكالة شفق نيوز، إنه "خلال الفترة من الأول من شهر كانون الثاني ولغاية نهاية شهر حزيران لهذا العام تم تسجيل احتراق أكثر من 9400 دونم من الأراضي والغابات وأكثر من 1000 شجرة في محافظة السليمانية".

وأضاف، "ضمن الفترة نفسها تم تسجيل احتراق أكثر من 60 دونماً من الأراضي الزراعية والبساتين التابعة للمواطنين في حدود المحافظة".

وبين گمرخان ان "الأضرار كانت مادية فقط ولم يتم تسجيل اي خسائر بشرية، مشيرا الى ان "تلك الحرائق ألحقت أضراراً كبيرة بالبيئة".

وأشار المتحدث باسم مديرية شرطة الغابات الى أن "جهود فرق المديرية والدفاع المدني كانت واضحة في اخماد تلك الحرائق وفي أوقات قياسية، فيما قامت الفرق الأمنية بإجراء تحقيقاتها لبيان أسباب تلك الحرائق التي كان جلها لأسباب مجهولة".

يشار الى أن وزارة الداخلية الاتحادية في بغداد أعلنت في وقت سابق، اندلاع أكثر من 5500 حريق خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الحالي في عموم العراق.