السليمانية تعلن إحصائية الحجاج لهذا العام وتكشف تداعيات التوتر الإقليمي على رحلاتهم

شفق نيوز- السليمانية

كشف مدير المديرية العامة للأوقاف في محافظة السليمانية، عباس خضر، اليوم الثلاثاء، عن إحصائيات حجاج المحافظة والإدارات المستقلة ومحافظة حلبجة لموسم الحج الحالي، في ظل تحديات أمنية وسياسية تعيق حركة السفر إلى الديار المقدسة.

وقال خضر، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الحجاج لهذا العام بلغ 1262 حاجاً، بينهم 704 من الذكور و558 من الإناث، موزعين على 40 قافلة، منها 25 قافلة من محافظة السليمانية و15 قافلة من الإدارات المستقلة ومحافظة حلبجة".

وأضاف أن "التطورات الإقليمية، ولا سيما التوترات والحرب الدائرة بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، ألقت بظلالها على ترتيبات الحج هذا العام"، مبيناً أن "الحجاج لم يتمكنوا من السفر جواً كما هو معتاد، ما دفع الجهات المعنية إلى اعتماد النقل البري كبديل مؤقت".

وأشار إلى أن "هذا الخيار لا يزال غير مستقر حتى الآن، خاصة مع وجود قيود على دخول الحجاج الإيرانيين إلى السعودية، ما قد ينعكس أيضاً على حركة الحجاج العراقيين في حال استمرار التوترات أو تصاعدها".

وفي السياق ذاته، أوضح خضر أن "الحكومة العراقية تمنح كل حاج مبلغ 2000 دولار، يتم احتسابه وفق سعر صرف يبلغ 1320 ديناراً لكل دولار، دعماً لتكاليف أداء مناسك الحج".

وتشهد المنطقة منذ فترة تصعيداً سياسياً وأمنياً ومتسارعاً بسبب الحرب الأميركية الاسرائيلية ضد إيران، انعكس بشكل مباشر على حركة الطيران والمنافذ الحدودية، الأمر الذي يهدد انسيابية موسم الحج لهذا العام.

ويعتمد العراق سنوياً على الرحلات الجوية لنقل الحجاج إلى المملكة العربية السعودية، إلا أن الأزمات الإقليمية المتكررة غالباً ما تفرض بدائل استثنائية، مثل النقل البري، الذي يبقى خياراً محدوداً ومعرّضاً للتغيّر تبعاً للوضع الأمني.