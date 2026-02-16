السليمانية تعلن إجراءات صارمة لضبط الأسعار خلال رمضان

شفق نيوز- السليمانية

كشفت إدارة قضاء السليمانية، اليوم الاثنين، عن اتخاذ حزمة إجراءات رقابية وتنظيمية مشددة لضبط حركة الأسواق ومنع ارتفاع أسعار المواد الغذائية مع اقتراب شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن اللجان المختصة ستتعامل بحزم مع أي تلاعب بالأسعار.

وقال فاضل عمر، قائممقام قضاء السليمانية بالوكالة، في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن اجتماعاً موسعاً عُقد بمشاركة اللجان المشتركة والجهات ذات العلاقة، بينها مديريات الصحة، والأوقاف، والزراعة، إلى جانب الأسايش والشرطة وعدد من الدوائر المعنية، لبحث آلية تنظيم السوق خلال أيام الشهر الفضيل.

وأوضح عمر أن اللجان قررت عدم السماح برفع أسعار المواد الغذائية، لاسيما السلع المرتبطة بموائد الإفطار واحتياجات الصائمين، مشيراً إلى أن إجراءات حاسمة ستُتخذ بحق المخالفين، وأن العقوبات ستكون متناسبة مع حجم المخالفة المرتكبة.

وبيّن أن أسعار السوق لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً قبيل دخول رمضان، باستثناء أسعار اللحوم، لافتاً إلى أن هذا الملف يرتبط بعوامل خارجية كون اللحوم تُستورد من خارج الإقليم، ما يجعل السيطرة على أسعارها أكثر تعقيداً.

وفي ما يتعلق بالمطاعم والمقاهي، أكد قائممقام السليمانية أنها لن تُغلق خلال الشهر الفضيل، إلا أن ضوابط خاصة ستُفرض للحفاظ على قدسية الشهر ومراعاة مشاعر الصائمين، بحيث لا يتم الجهر بالإفطار أو عرضه بصورة علنية ومبالغ بها بالقرب من المواطنين الصائمين.

وشددت إدارة القضاء على استمرار الحملات الرقابية الميدانية طيلة أيام رمضان، لضمان استقرار الأسعار وتنظيم الأسواق بما ينسجم مع خصوصية الشهر ومتطلبات المواطنين.