السليمانية تعلن تسجيل 10 حالات إصابة بمرض "الكوليرا"

شفق نيوز/ أعلنت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية، يوم الأحد، تسجيل 10 حالات إصابة بوباء "الكوليرا" في المحافظة، داعيا حكومة إقليم كوردستان إلى تحديد ميزانية سريعة لمواجهة الوضع الراهن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده رئيس الحكومة المحلية هفال ابو بكر مع مدير الصحة العامة في محافظة السليمانية الدكتور صباح هورامي.

وقال ابو بكر خلال المؤتمر، إن الوضع الذي طرأ هنا يشكل خطراً على الصحة العامة، مردفا بالقول إنه "لغاية الآن سجلنا 10 حالات إصابة بمرض الكوليرا، وهذه الحالات، وأنه تم تأكيد تلك الحالات العشر من قبل بغداد"، في إشارة إلى وزارة الصحة الإتحادية.

كما نوه إلى أن هناك 56 حالة أخرى يُشتبه بإصابتها بالكوليرا، مؤكدا أن هذه يستلزم الوعي واتخاذ الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين.

ودعا رئيس الحكومة المحلية، الجهات المعنية إلى مساعدة السليمانية في مواجهة هذا الوضع الصحي الذي يشكل تهديدا لصحة الفرد والمجتمع.

بدوره أكد مدير الصحة العامة في المحافظة الدكتور صباح هورامي في المؤتمر، تفشي الوباء في السليمانية، غير أنه قال : ليس شرطا أن يكون كل الداخلين إلى المستشفيات في المحافظة مصابين بالكوليرا.

ونوه إلى أن حالات الإسهال والقيء يتم التعامل معها على أنها مصابة بالوباء، مشددا على أنه يتعين على المواطنين استعمال الماء النظيف، وان يستهلكوا الخضروات التي لم تُسقَ بالمياه القذرة.