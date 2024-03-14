السليمانية تعلن تخفيض أسعار البنزين

شفق نيوز/ أعلن المتحدث باسم محطات وقود السليمانية، أنه سيتم تخفيض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة بمقدار 25 دينارا اعتبارا من الساعة الرابعة من عصر اليوم الخميس.

وقال بهمن عبد القادر المتحدث باسم محطات الوقود في السليمانية لـ وكالة شفق نيوز إن "سعر البنزين السوبر سيصبح 1200 دينار، فيما سيكون سعر اللتر المحسن 1050، أما البنزين العادي فسيكون 825 دينارا".

وأضاف أن "تخفيض أسعار البنزين يرتبط بانخفاض الطلب وزيادة العرض في السوق".

وأشار بهمن الى انه "منذ بداية هذا العام تم تخفيض سعر البنزين بأنواعه الثلاث بنحو 100 دينار".