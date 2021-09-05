السليمانية تعلن انخفاض أسعار البنزين في معظم محطات الوقود

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال ابو بكر يوم الأحد أن تسعير مادة البنزين قد انخفضت في معظم محطات تعبئة وقود السيارات في المحافظة.

وقال أبو بكر في تصريح أدلى به للصحفيين اليوم، إن سعر لتر البنزين في معظم محطات الوقود وصل إلى 730 دينارا عراقيا وذلك بعد الاتفاق الأخير بين وزارة الثروات الطبيعية ووزارة النفط العراقية.

ولفت إلى أن وزارة الثروات قررت وضع تسعيرة لمادة البنزين في الإقليم.

وأضاف أبو بكر "نأمل خلال الايام القليلة المقبلة ان تزودنا وزارة النفط بالحصة المقررة للسليمانية"، موضحا أن "تزويد المحافظة بتلك الحصة يساعد على الحفاظ على جودة المنتج، والتسعيرة، والكميات وستنخفض الأسعار أكثر.

ووافقت وزارة النفط الاتحادية على تزويد محافظات إقليم كوردستان بـ1080 متر مكعب من البنزين يوميا للحد من إرتفاع الأسعار والأزمة الحاصلة في الإقليم.

ووفقا لكتاب صادر عن شركة توزيع المنتجات النفطية/ هيئة التجهيز والصادر بتاريخ 28 من شهر آب الماضي فقد تقرر الموافقة على تجهيز كمية 1080 متر مكعب من منتوج البنزين إلى محطات محافظات الإقليم من مصفى "كار".

وقررت الهيئة بحسب الكتاب المذيل بتوقيع مديرها إحسان موسى غانم وأطلعت عليه وكالة شفق نيوز، توزيع تلك الكمية من منتوج البنزين حسب الحصص وهي كالاتي: أربيل 360 متر مكعب، السليمانية 360 متر مكعب، دهوك 216 متر مكعب، حلبجة 144 متر مكعب.

وحدد الكتاب السعر المعتمد للتر البنزين الواحد بـ650 دينارا عراقيا.