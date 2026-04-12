السليمانية تعلن انتهاء أزمة الغاز وعودة التوزيع لطبيعته بواقع 240 طناً يومياً

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت قائمقامية السليمانية، اليوم الأحد، انتهاء أزمة غاز الطبخ التي شهدتها المدينة خلال الفترة الماضية، مؤكدة عودة إمداد هذه المادة للأهالي إلى سياقها الطبيعي.

وقال رئيس لجنة توزيع الغاز في القائمقامية، عمر عبد الله، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "آلية توزيع الغاز عادت اعتباراً من اليوم إلى ما كانت عليه قبل اندلاع الحرب في المنطقة"، مبيناً أن "المحافظة تتسلم يومياً 240 طناً من الغاز عبر 12 شاحنة".

وأوضح أن "ست شاحنات تُخصص لتجهيز مركز مدينة السليمانية، فيما يتم توزيع الكميات المتبقية على الأقضية والنواحي"، مشيراً إلى أن "الأزمة انتهت بشكل كامل، ولم يعد هناك حاجة لتوجه المواطنين إلى محطات التعبئة".

وأكد عبدالله "هذه الإجراءات من شأنها تحقيق استقرار في تجهيز المادة، وتلبية حاجة المواطنين في عموم مناطق السليمانية".

وكان ممثل وكلاء بيع الغاز، كوچر طاهر، قد كشف في 28 آذار/مارس الماضي عن تفاقم الأزمة في محافظة السليمانية نتيجة تعليق الإنتاج في حقول "كورمور"، ما أدى إلى تراجع المعروض بشكل "كبير"، قبل أن تعلن السلطات اليوم عودة الاستقرار لهذا الملف الحيوي.