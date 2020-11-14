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السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-14T09:55:26+0000
السليمانية تعلن العثور على جثة امرأة واعتقال قتلة شابين بالسلاح الأبيض

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة محافظة السليمانية يوم السبت القاء القبض على قتلة شابين اضافة الى العثور على جثة امراة في مركز المدينة.

وقال المتحدث باسم الشرطة سركوت احمد في مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن "شبابين قتلا طعنا بسكاكين ليلة أمس أمام المسجد الكبير في السليمانية، منوها الى القاء القبض على اربعة اشخاص بتهمة قتلهما.

واوضح ان متهمين اعترفا بتنفيذهم الجريمة بينما التحقيقات ما تزال جارية مع المطلوبين الاخرين، مشيرا الى انه تم اعتقال المتهيمن بقرار قضائي.

ونوه احمد الى العثور على جثة امرأة مقتولة داخل سيارتها في شارع "الملك محمود" بتاريخ 9-11- 2020.

تسبب شجار عنيف بالأسلحة البيضاء مساء الجمعة بمقتل شابين وسط مدينة السليمانية بإقليم كوردستان، وفق مصدر أمني مسؤول.

وقال مدير مركز شرطة الطوارئ في السليمانية سامان نادر لوكالة شفق نيوز، إن "شجارا نشب بين شبان قرب الجامع الكبير وسط مدينة السليمانية، استخدمت خلاله الأسلحة البيضاء (السكاكين)".

وأضاف نادر أن شابين قتلا جراء تعرضهما للطعن، أحدهما يبلغ 23 عاماً والآخر 22 عاماً، وجرى نقل جثتيهما إلى مستشفى شار.

وأشار إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على شابين متورطين في الشجار فيما لاذ آخر بالفرار، مضيفا أن قوات الأمن طوقت مكان الشجار وفتحت تحقيقاً في الحادث لكشف ملابسات الشجار.

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