السليمانية تعلن اعداد الملقحين ضد كورونا وتؤكد توفر ثلاثة أنواع من المضاد

شفق نيوز/ أعلنت دائرة صحة السليمانية، يوم الأحد، عدد المواطنين الذي تم تطعيمهم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وقال مدير صحة السليمانية صباح هورامي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى المديرية وحضرته وكالة شفق نيوز؛ "تتوفر لدينا ثلاث لقاحات (سينا فارم استرازينيكا وفايزر) وهي متوفرة حاليا في مراكز التلقيح وعددها اثنان وثلاثين مركزا".

ودعا هورامي؛ "المواطنين الى التوجه واخذ اللقاح وهي مؤمنة"، مشيرا إلى أنه "لم تسجل أي حالات غير صحية بعد اخذ اللقاحات، وأما عن الأعراض التي تصيب بعض الأشخاص بعد اللقاح من ارتفاع درجات الحرارة والإجهاد فإنها طبيعية بسبب اللقاح الذي يعمل في جسم الإنسان كمضاد حيوي".

ولفت الى ان "الاقبال نسبته جيدة"، مجددا دعوته للمواطنين إلى "أخذ اللقاح فهو آمن".

وبين هورامي؛ أنه "لا فرق بين اللقاحات المختلفة لأنها من مصادر عالمية، وسيصل قريبا 16 ألف جرعة لقاح فايزر الى مدينة السليمانية".