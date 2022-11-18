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السليمانية تعلن ارتفاع حصيلة الانفجار الى 11 ضحية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-11-18T07:51:13+0000
السليمانية تعلن ارتفاع حصيلة الانفجار الى 11 ضحية

شفق نيوز/ أعلن رئيس الحكومة المحلية في محافظة السليمانية هفال أبو بكر، يوم الجمعة، ارتفاع حصيلة انفجار خزان الغاز داخل منزل بمركز المدينة إلى 11 ضحية.

وقال ابو بكر في تصريح أدلى به للصحفيين من مكان الحادث، إن أحد الأطفال قد توفي لترتفع الحصيلة الى 11 ضحية، مردفا بالقول ان عدد الجرحى بلغ 12 شخصا.

ودعا المحافظ السكان المتجمهرين بالقرب من مكان الحادث إلى المغادرة، قائلا: نحن بحاجة الى ان يتركنا المواطنون وشأننا و يمنحونا الفرصة بأن ننجز عملنا ولدينا فرق جيدة جدا باماكنهم مواصلة عملية البحث عن المفقودين".

و أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة انفجار منظومة غاز التدفئة في أحد المنازل في حي "كازيوة" بمدينة السليمانية بلغت 7 ضحايا من المدنيين تتراوح اعمارهم بين 11 - 55 عاما بينما أُصيب 11 آخرون بجروح أربعة منهم حالتهم الصحية غير مستقرة، مبينة أن أكثر من 13 شخصا في عداد المفقودين.

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