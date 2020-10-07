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السليمانية تعلق على إعادة فرض حظر التجوال والعزل العام

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-10-07T07:46:40+0000
السليمانية تعلق على إعادة فرض حظر التجوال والعزل العام

شفق نيوز/ عبرت الحكومة المحلية في محافظة السليمانية يوم الاربعاء عن رفضها لإعادة فرض حظر التجوال في المحافظة او باقي مناطق إقليم كوردستان.

وقال محافظ السليمانية هفال ابوبكر في تصريح ادلى به للصحفيين اليوم، "نعتقد ان حظر التجوال او العزل العام في هذه المرحلة الحالية لن تنفعنا بشيء لأن الوباء قد اجتاح البيوتات والمساكن بعد ما كان بالازقة والطرقات".

واردف بالقول "لا يوجد منزل في السليمانية لم تسجل فيه اصابة وان وجد فهذا نادر"، مؤكدا "نحن في هذه المرحلة بحاجة الى نشر الوعي بين الناس وتعزيز الخدمات الصحية".

وعزا ابو بكر ارتفاع معدل الوفيات بالمحافظة جراء الجائحة الى اقبال المصابين بالفيروس من باقي مناطق اقليم كوردستان، والعراق وحتى ايران على العلاج في السليمانية.

ودعت مديرية الصحة العامة في محافظة دهوك يوم الجمعة الى اعادة فرض حظر التجوال في اقليم كوردستان كافة لمدة لا تقل عن اسبوعين على اقل تقدير وذلك بعد تفاقم عدد الاصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان عن تلقيها مقترحا لإعادة فرض حظر التجوال مرة أخرى في مناطق ومدن الاقليم جراء ارتفاع معدل الاصابات بفيروس كورونا.


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