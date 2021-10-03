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السليمانية تعلق على ظهور مسلحين في أحد شوارعها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T13:21:46+0000
السليمانية تعلق على ظهور مسلحين في أحد شوارعها

شفق نيوز/ أقرّ قائممقام محافظة السليمانية آوات محمد يوم الأحد بأن مسلحين مجهولين هاجموا رجلاً في شارع بختياري في مركز المحافظة، مؤكدا انه لن يفلت احد من قبضة القانون، وان قوات الشرطة تجري تحقيقا بالحادثة.

وأظهر مقطع فيديوي تداولته وسائل اعلام ومواقع على صفحات التواصل الاجتماعي مهاجمة مجموعة من المسلحين يوم الجمعة الأول من شهر تشرين الأول/أكتوبر الجاري شابا في شارع بختياري في الوقت الذي لم يصدر أي توضيح من قبل السلطات الأمنية في السليمانية.

وقال محمد في تصريح للصحفيين، إنه لم يحصل أمر مهم يثير القلق، و ما حدث مجرد حالة واحدة ومما لا شك فيه سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق اولئك الاشخاص.

واردف بالقول إن قوات الشرطة والأمن الاسايش ستتخذ الإجراءات بحق أولئك الذي يقومون بأعمال غير قانونية تتعارض مع مصالح الفرد والمجتمع في السليمانية.

وبحسب المقطع الفيديوي المتداول فقد توجّه ستة مسلحين صوب شخص كان منشغلا بفتح باب سيارته الشخصية لينهالوا عليه بالضرب المبرح بمؤخرات أسلحتهم.

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