السليمانية تعلق رحلتين والملاحة الجوية بمطار أربيل طبيعية

شفق نيوز- أربيل/ السليمانية

علّق مطار السليمانية الدولي، صباح السبت، رحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول والعاصمة الأردنية عمّان، على خلفية التوترات الأمنية التي شهدتها مدينتا السليمانية وأربيل خلال الليلة الماضية، فيما استؤنفت بقية الرحلات المدرجة ضمن جدول المطار، في وقت أكدت فيه إدارة مطار أربيل الدولي استمرار حركة الطيران بشكل طبيعي.

وقال مصدر خاص في مطار السليمانية، لوكالة شفق نيوز، إن إدارة المطار أوقفت رحلتين كانتا مقررتين صباح اليوم، الأولى إلى إسطنبول والثانية إلى عمّان، بسبب الأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدتها محافظة السليمانية والتوترات التي طالت أيضاً مدينة أربيل.

وأضاف المصدر، أن بقية الرحلات المجدولة لهذا اليوم استؤنفت لاحقاً، وتواصلت حركة الطيران في المطار بشكل اعتيادي بعد تعليق الرحلتين فقط.

وفي المقابل، أعلنت إدارة مطار أربيل الدولي أن الرحلات الجوية من والى المطار مفتوحة دون عوائق.

وقال مدير المطار أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، إن الرحلات الجوية في المطار مفتوحة ولم يتم تعليقها.

وجاء ذلك، بعد تداول أخبار عن تعليق الرحلات الجوية في المطار بسبب التوترات الأمنية.