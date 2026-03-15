السليمانية تعزي برحيل صالح مسلم.. "عزاءً للشعب الكوردي بأكمله" (صور)

شفق نيوز- السليمانية

أقام أهالي مدينة السليمانية، يوم الأحد، مجلس عزاء لعضو الهيئة القيادية والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي الكوردي السوري، والرئيس المشترك السابق للحزب.

وأقيم مجلس العزاء في مسجد "قاضي محمد"، بحضور حشد كبير من المواطنين، إلى جانب شخصيات سياسية وممثلين عن الأحزاب والقوى السياسية والجهات الحكومية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في السليمانية، إن مراسم العزاء التي أُقيمت ظهر اليوم شهدت حضوراً واسعاً من مختلف شرائح المجتمع، حيث استذكر الحاضرون سيرة مسلم، الذي كان عضواً في الهيئة القيادية لحزب الاتحاد الديمقراطي والرئيس المشترك السابق للحزب، ودوره في الساحة السياسية الكوردية.

وأكد عدد من المتحدثين خلال مجلس العزاء، أن رحيل صالح مسلم يمثل خسارة كبيرة للشعب الكوردي، مشيرين إلى أنه كان من القادة البارزين على مستوى مناطق كوردستان، وتميّز بأخلاقه العالية ومواقفه السياسية، وأن فقدانه ترك فراغاً واضحاً في صفوف الحركة الكوردية.

كما أشار متحدثون إلى أن مجلس العزاء لا يخص عائلته أو حزبه فقط، بل يُعد عزاءً للشعب الكوردي بأكمله، مؤكدين أن مسيرته السياسية والنضالية ستبقى حاضرة في ذاكرة أبنائه.

وتُوفي صالح مسلم مساء الأربعاء الماضي في أحد مستشفيات مدينة أربيل، بعد معاناة مع المرض، وهو من الشخصيات الكوردية البارزة وعضو الهيئة القيادية والرئيس المشترك السابق لحزب الاتحاد الديمقراطي والرئيس المشترك السابق للحزب.

وساهم صالح في تأسيس الإدارة الذاتية للكورد في شمال شرق سوريا عام 2012 خلال الثورة السورية التي انطلقت ضد نظام بشار الأسد.