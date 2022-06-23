السليمانية تعتمد "بروتوكولين" لمكافحة حالات "الإسهال والقيء"

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للصحة في محافظة السليمانية، اليوم الخميس، عن آلية محددة لمواجهة حالات الإسهال والقيء في المحافظة، مبينة أنها ستعتمد بروتوكولاً عالمياً وعراقياً لمواجهة هذه الحالات.

وقالت المديرية في بيان، تلقت وكالة شفق نيوز إنه" بهدف إيجاد آلية مناسبة لمواجهة حالات الإسهال والقيء تقرر اعتماد بروتوكول منظمة الصحة العالمية (who)، ووزارتي الصحة الاتحادية وصحة اقليم كوردستان، لمعالجة الحالات في محافظة السليمانية".

وسجلت محافظة السليمانية، أكثر من 5000 حالة إصابة بالإسهال والقيء بالإضافة إلى الكوليرا، منذ اشتداد المرض منذ نحو أسبوع الان ان غالبية الحالات غادرت المستشفيات بعد تلقيها العلاج اللازم.