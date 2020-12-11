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السليمانية تعتقل نشطاء حشدوا لتظاهرة "دون موافقة أمنية"

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-11T11:07:18+0000
السليمانية تعتقل نشطاء حشدوا لتظاهرة "دون موافقة أمنية"

شفق نيوز/ اعتقلت السلطات الأمنية في محافظة السليمانية، الجمعة، ثلاثة نشطاء حشدوا لتنظيم تظاهرة أمام مبنى المحافظة، من "دون استحصال موافقة أمنية".

وكانت اللجنة الأمنية العليا في إقليم كوردستان، حظرت تنظيم تظاهرات من دون موافقات أمنية، عقب أسبوع دامٍ، سقط فيه تسع متظاهرين ضحايا، وأصيب العشرات نتيجة مصادمات مع قوات أمنية.

ورافقت الاحتجاجات أعمال عنف وتخريب وحرق لمبان حكومية وحزبية، وعلى إثر التوتر الحاصل، قررت السلطات في السليمانية وحلبجة بإقليم كوردستان فرض حظر للتجوال بين المحافظتين والمدن المحيطة بهما.

وقالت مصادر محلية لوكالة شفق نيوز، إن السلطات الأمنية في السليمانية، اعتقلت عبد الله نوري، شيركو محمد، وعزيز رؤوف بسبب التحريض على التظاهر دون موافقات أمنية.

 

 

 

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