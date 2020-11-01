السليمانية تعتقل متهمين هاجما كافيتيريا في اربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-11-01T15:44:45+0000

شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن اعتقال المتهمين اللذين هاجما كافيتيريا في منطقة عنكاوا في اربيل واصابا صاحبها باطلاقات نارية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان "عددا من الأشخاص قاموا قبل أيام بمهاجمة كافيتيريا في اربيل واصابوا صاحبها باطلاقات نارية، لافتا إلى أن "محكمة اربيل اصدرت امرا بالقاء القبض عليهم استنادا إلى المادة 31/405 من قانون العقوبات العراقي، الا ان اثنين منهما فرا الى مدينة السليمانية".

واضاف انه "بعد صدور ذلك الأمر قامت قوات الشرطة في السليمانية بالتحقيق فورا واستطاعت اليوم الاحد اعتقال كلا المتهمين من قبل مفارز قسم شرطة مكافحة الاجرام في السليمانية".

واشار البيان الى ان المتهمين يدعيان(م، ك، ج) و (ي، ت، ي) موقوفان بأمر من قاضي التحقيق، لافتا الى انه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية سيتم ترحيلهما الى مدينة اربيل.

واوضح البيان ان الموقوفين لدى شرطة السليمانية هما الشخصان اللذان يتصلان ببرنامج تلفزيوني ويقومان بالتشهير بحكومة اقليم كوردستان.

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