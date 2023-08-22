السليمانية تعتقل أربعة تجار آثار

شفق نيوز/ اعلنت مديرية الاسايش العامة في السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال اربعة متهمين بالتعامل بالآثار في حدود ادارة رابرين المستقلة، مشيرة الى ضبط عدد من القطع الاثرية بحوزتهم.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، ان قوات الاسايش واستنادا الى معلومات ومتابعات تمكنت يوم 17 اب الجاري من اعتقال اربعة متهمين كانوا يتعاملون بالعديد من السكة النقدية مختلفة الاحجام وتمثالين فنيين تاريخيين.

وأشار البيان الى ان جميع المتهمين هم من الذكور ومن سكنة حدود ادارة رابرين المستقلة، لافتا الى انهم محتجزون استنادا الى المادة 24 من قانون رقم 5 لسنة 2021 آثار والتحقيق مستمر بشأن ملف القضية.